عام حافل بالخسوف

المصدر: دبي - أشرف رفيق

سيكون 2019 حافلاً بأحداث الخسوف القمري، حيث يصادف أول خسوف قمري في 6 الجاري، عندما يمر القمر أمام الشمس حتى يتشكل الخسوف الجزئي، والذي سيتمكن أهالي سيبريا وشمال شرقي الصين ومنغوليا وشبه جزيرة كوريا واليابان، من رؤيته، وسيبدو أن القمر يقطع جزءاً من الشمس. ويحذر الأطباء من التحديق في الشمس والقمر من دون ارتداء نظارات معينة خلال هذه المناسبة، وذلك لحماية العيون من تأشيرات الأشعة. ولن يكون سكان روسيا وحدهم القادرين على مشاهدة القمر، وهو يقطع جزءاً من الشمس، بل يمكن لقاطني القطب البارد، أبرد مكان على وجه الأرض، مشاهدة الحدث.

وذكرت مجلة «فوربس» أن الخسوف القمري الكلي، المعروف باسم «القمر الأحمر الدموي»، سيحدث بين يومي 20 و 21 الجاري أيضاً، ويمكن رؤية هذا الخسوف في أميركا الشمالية والجنوبية، وغرب أوروبا، وسيكون الأول من بين 6 أحداث خسوف قمري ستقع خلال العام الجاري.