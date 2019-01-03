علاج جيني لهشاشة العظام

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يأمل الملايين من مصابي هشاشة العظام بالشفاء من المرض، لاسيما بعد اكتشاف العلماء لعشرات الجينات المسؤولة عن ذلك، ووفقاً لـ«ديلي ميل»، فقد حلل الباحثون بيانات 426.000 مريضاً، وحددوا 518 جيناً تلعب دوراً في فقدان الكثافة المعدنية للعظام.

وتوفر النتائج التي توصل إليها فريق من الأكاديميين الكنديين، تفسيراً لتطور هشاشة العظام، وتؤدي إلى علاج أفضل وأقل تكلفة من العقاقير الحالية والتي لها آثار جانبية، من خلال إيقاف نشاط هذه الجينات.

وكانت دراسة أجريت أخيراً، في جامعة جنوا في إيطاليا، قد أظهرت أن الكركم يساعد في بناء وإصلاح العظام ويزيد كثافتها لدى كبار السن. ويعاني ثلاثة ملايين شخص في بريطانيا وحدها، ونحو 44 مليوناً في الولايات المتحدة من هشاشة العظام.