ملك وملكة بلجيكا يزوران معابد الأقصر

المصدر: الأقصر - د ب أ

زار عاهل بلجيكا الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلدا وأبناؤهما الأربعة أمس، مدينة الأقصر المصرية، حيث قضت الأسرة الملكية ساعات برفقة آثار ملوك وملكات الفراعنة في شرق مدينة الأقصر وغربها، وجاءت الزيارة ضمن جولة سياحية تقوم بها العائلة في مصر ضمن إجازة الأعياد ورأس السنة الجديدة.

وكانت الأسرة وصلت إلى مدينة إسنا، جنوبي محافظة الأقصر، أول من أمس، قادمة من محافظة أسوان على متن «ذهبية نيلية» وزار الملك وعائلته خلال الرحلة معابد كوم أمبو وإدفو، إلى جانب معبد فيلة وعدد من آثار مدينة أسوان، وقامت الأسرة بزيارة لمعبد إسنا الأثري القريب من نهر النيل، إلى جانب جولة سيراً على الأقدام وسط سوق مدينة إسنا، وعلى كورنيش النيل، وسط حراسة أمنية مشددة.