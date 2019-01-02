أغرب المكالمات للخارجية البريطانية

المصدر: إعداد: أشرف رفيق

تلقت وزارة الخارجية البريطانية خلال العام المنصرم 2018، عدداً من المكالمات الغريبة من مواطنين بريطانيين في دول مختلفة حول العالم، شملت تلك المكالمات محادثة من شخص ما يسأل إذا ما كان وجود مصاصي دماء في بولندا أمر حقيقي. فيما تلقت الوزارة مكالمة من شخص آخر من داخل بريطانيا يسأل فيها عن الحبكة الدرامية لفيلم القلب الشجاع الذي شاهده أخيراً.

بينما سقطت سماعة الهاتف من يد موظف الخارجية في السفارة البريطانية في روما، عندما سمع المتحدث يطلب منه تنظيم حفل زفاف وأوصى بأنواع الأزهار التي يفضلها، والحصول على تذاكر للزوجين السعيدين لزيارة البابا في روما.

وفي مكالمة أخرى من شخص في جزر الكناري، حيث يقضي عطلة العام الجديد، طلب تغيير غرفته في الفندق، لأن قطة تسللت إلى غرفته وتبولت على سريره، والفندق يرفض تغيير الغرفة. واتصل شخص آخر بالسفارة البريطانية في نيودلهي ليسأل عما إذا كان يستطيع الحصول على نقانق نباتية.

ومن المعلوم، أن السفارات البريطانية في مختلف دول العالم تتلقى مكالمات هاتفية من المواطنين البريطانيين إذا ما كانوا في حاجة إلى مساعدة قانونية أو ظروف استثنائية.