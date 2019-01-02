«أجمل فتاة في العالم 2018» فرنسية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

فازت عارضة فرنسية أخيراً، بلقب أجمل فتاة في العالم للمرة الثانية في سن 18 عاماً. وانطلقت ثايلين بلوندي إلى الشهرة في عام 2007 وهي في سن الـ6 بعد أن لقبت بـ«أجمل فتاة في العالم»، وبعد 12 عاماً، فازت مجدداً بلقبها المرموق، وجاءت في مقدمة الفائزات في قائمة مسابقة جوائز «تي سي كاندلر» السنوية للعام المنقضي.

وحسب صحيفة «ذي صن»، حصل الفيديو الذي صورته في 2018 على أكثر من مليوني مشاهدة في يومين فقط. وقد توجهت بلوندي إلى «إنستغرام»؛ لتشكر القائمين على المسابقة وكل من صوتوا لها لنيل الجائزة الأولى للمرة الثانية، معترفة بأنها «لم تصدق ما حدث». وشاركت في لقطة فيديو سريعة انتشرت بسرعة البرق على نطاق واسع.

فيما قام المعجبون بكيل المديح لها، حيث كتب أحدهم: «برافو ثايلين، أنت تستحقين اللقب لأنك جميلة». وأضاف آخر: «أنت متواضعة جداً، وقلبك نقي جداً، وتتصرفين بعفوية وتستحقين الجائزة».