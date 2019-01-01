2019.. احتفالات رأس السنة حول العالم

استقبل العالم ليلة أمس، عام 2019 باحتفالات بهيجة، تضمنت تشكيلات من الألعاب النارية، والحفلات الفنية، والعروض الترفيهية المتنوعة، ورغم تفنن أشهر مدن العالم في إظهار الفرحة بهذه المناسبة، كانت دبي عروس المدن باحتفالاتها الفريدة، التي جذبت الأنظار، وسلطت عليها الأضواء، في موعدٍ سنوي، تعودت فيه دانة الدنيا أن تبهر عيون العالم بفعاليات تقام في مختلف معالمها الفاخرة، التي يأتي في صدارتها «برج خليفة».

دبي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صورة على حساب سموه في «إنستغرام»، يظهر فيها برج خليفة في حُلته الاحتفالية بمناسبة دخول العام الجديد 2019.. وعلق سموه قائلاً: Happy New Year.

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