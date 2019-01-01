تشهد العاصمة أبوظبي احتفالات ضخمة بمناسبة العام الجديد 2019، حيث زينت الألعاب النارية سماء أبوظبي بحضور الآلاف من كافة أنحاء العالم.
#أبوظبي تحتفل بالعام الجديد بعروض ضخمة
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#HappyNewYear2019
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bjgWkirCIK
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
احتفالات جزيرة المارية تزين سماء #أبوظبي احتفالاً بالعام الجديد— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
#HappyNewYear2019
تصوير- أحمد سعيد
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/H2SGSXtCTb
جانب من احتفالات العاصمة #أبوظبي بالعام الجديد— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
#HappyNewYear2019
تصوير- أحمد سعيد
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6KRhjsaYak
جانب من احتفالات كورنيش #أبوظبي بالعام الجديد— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
#HappyNewYear2019
تصوير- موفق أحمد
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KlPPzk4Hm1