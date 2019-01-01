 أبوظبي تحتفل بالعام الجديد بعروض ضخمة - البيان

أبوظبي تحتفل بالعام الجديد بعروض ضخمة

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المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

تشهد العاصمة أبوظبي احتفالات ضخمة بمناسبة العام الجديد 2019، حيث زينت الألعاب النارية سماء أبوظبي بحضور الآلاف من كافة أنحاء العالم.
 

 

#أبوظبي تحتفل بالعام الجديد بعروض ضخمة
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#HappyNewYear2019
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bjgWkirCIK

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018

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