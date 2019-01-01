 احتفالات العام الجديد تنير سماء الشارقة - البيان

احتفالات العام الجديد تنير سماء الشارقة

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

احتفلت واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، باستقبال العام الميلادي الجديد 2019 بعرض ضخم للألعاب النارية تشارك فيه زوارها وسكان الإمارة فرحة السنة الجديدة.

 

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