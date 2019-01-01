احتفالات العام الجديد تنير سماء الشارقة

المصدر: البيان الالكتروني

احتفلت واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، باستقبال العام الميلادي الجديد 2019 بعرض ضخم للألعاب النارية تشارك فيه زوارها وسكان الإمارة فرحة السنة الجديدة.