احتفلت واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، باستقبال العام الميلادي الجديد 2019 بعرض ضخم للألعاب النارية تشارك فيه زوارها وسكان الإمارة فرحة السنة الجديدة.
احتفالات العام الجديد تنير سماء #الشارقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
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#HappyNewYear2019
تصوير – يونس يونس
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/thICpSuiA0
مظاهر الاحتفال بــ #رأس_السنة الميلادية في #الشارقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2018
#HappyNewYear2019
تصوير – يونس يونس
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VhruREqKsg