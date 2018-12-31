إنتاج الغذاء من شجرة أعياد الميلاد

المصدر: إعداد: أشرف رفيق

توصلت دراسة حديثة إلى إمكانية إنتاج الغذاء والسكاكر الصناعية ومنتجات أخرى من شجرة عيد الميلاد عقب استخدامها، وقال باحثون إن أشجار عيد الميلاد الخضراء بها مئات الآلاف من الأوراق الإبرية الخضراء التي تستغرق وقتا طويلا جدا قبل أن تتحلل مقارنة بأوراق أشجار أخرى. وتخرج تلك الأوراق كميات كبيرة من الغازات الكربونية عندما تتعفن، مما يساهم في رفع الانبعاثات الكربونية.

لكن باحثين في جامعة بريطانية، طوروا وسيلة لتحسين استخدام تلك الأشجار بعد انتهاء أعياد الميلاد لإنتاج منتجات أخرى بديلة لمنتجات صناعية لكنها صديقة للبيئة. قاد فريق البحث سينثيا كارتي طالبة الدكتوراه بجامعة «شيفيلد»، قسم الكيمياء، ووجدت أنه يمكن استخراج منتجات مفيدة من الأوراق الإبرية بعد معالجتها.

ومن أهم عناصر هذه الأوراق مادة تعرف باسم «ليجنوسيليلوز»، ويمكن استغلالها لإنتاج طاقة حيوية أيضاً، إلى جانب المنتجات الأخرى المذكورة.