تربة إيرلندية قاهرة للجراثيم

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

يعتقد باحثون أن تربة موجودة في ريف إيرلندا الشمالية، يمكن أن يكمن فيها سر مكافحة الجراثيم الخارقة المقاومة للمضادات الحيوية، ما يمهد الطريق للتخلص منها.

فوفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة «سوانسيا» بمقاطعة ويلز البريطانية، ونشرتها «ديلي ميل»، فإن التربة الموجودة في مقاطعة فيرماناغ الإيرلندية، تحتوي على بكتيريا يمكنها أن توقف نمو الجراثيم المقاومة للعقاقير، مثل بكتيريا (MRSA) المنتشرة في بعض المستشفيات.

ووصف الباحثون الاكتشاف بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام» بالتقدم في مقاومة المضادات الحيوية، التي تعتبر واحدة من أكبر التهديدات للبشرية. ولوحظ أن هذه التربة، استخدمت سابقاً منذ سنوات كدواء لعلاج التهاب اللثة والحنجرة، من بين أمراض أخرى.



