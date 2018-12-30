أفضل صور العالم الملونة لـ2018

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت أخيراً الصور الفائزة في مسابقة «كروماتيك فوتوغرافي أورادز» للصور الملونة للعام الجاري، ووفقاً لقائمة الجوائز التي نشرتها أمس، صحيفة «ذي صن» البريطانية، فازت صورة لرجال في إحدى القبائل الأفريقية تبدو أشكالهم كهياكل عظمية بالجائزة الأولى في فئة الصور الثقافية، وفازت صورة لمجموعة من الرجال يقفزون من أعلى سطح قطار إلى سطح قطار آخر في بنغلاديش بجائزة أفضل صورة في فئة التصوير الصحفي.

وفازت صورة لمجموعة من المباني المتجاورة في مدينة ساو باولو البرازيلية بجائزة أفضل صورة في فئة صور المشاهد العمرانية للمدن.