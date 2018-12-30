انتقادات لـ«الصحة العالمية» بسبب الزبدة

المصدر: لندن - وكالات

تعرضت منظمة الصحة العالمية لحملة انتقادات حادة خلال الآونة الأخيرة، بسبب نصيحة وجهتها للمحتفلين بالعام الجديد! فوفقاً لـ«ديلي ميل» البريطانية، كان مضمون النصيحة هو الابتعاد عن تناول الزبد في وجبة عشاء ليلة «الكريسماس»، وغيرها من الوجبات في احتفالات عيد الميلاد، واستبدالها بزيوت تكون أكثر فائدة لصحة الجسم.

أشد الانتقادات ضد هذه النصيحة كانت من طبيب بريطاني شهير متخصص في أمراض القلب، وهو د. آسيم مالوترا، الذي علق على النصيحة قائلاً: «شعرت بالصدمة والحيرة، بسبب النصيحة الصادرة من منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، بُغيَة إطالة أعمار الناس». واتصل مالوترا بالمنظمة، مطالباً إياها بتصحيح النصيحة بصفة عاجلة. وتساءل: «كيف توجه المنظمة للناس نصيحة خطأ ولا تستند إلى دليل».