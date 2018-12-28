الصورة الأولى للمركبة التي ستحمل 100 شخص إلى المريخ

المصدر: إعداد - سيد صالح

نشر رائد الأعمال الجنوب أفريقي الأصل الأميركي الجنسية الشهير، إيلون موسك أول صورة للمركبة الفضائية «ستارشيب» التي يخطط لأن تحمل 100 شخص ليعيشوا على كوكب المريخ في 2024.

مخروط ضخم

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس، لم تظهر «ستارشيب» كاملة في الصورة التي نشرها موسك عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وإنما ظهرت مكونة من جزأين.

ظهر الجزء الأول من المركبة في صورة مخروط ضخم بدا أنه يمثل رأسها، فيما ظهر الجزء الثاني في صورة جسم معدني دائري أبيض اللون، بدا أنه الجزء الأسفل من المركبة الذي تستخدمه في الهبوط.

وغرد موسك أسفل صورة المركبة، مدوناً التعليق التالي: « «ستارشيب» من الصلب غير القابل للصدأ».

والتقطت الصور للمركبة في مركز اختبارات الرحلات الجوية الذي يمتلكه موسك في ولاية تكساس الأميركية.

الصاروخ الكبير

وصار «ستارشيب» هو الاسم الرسمي الذي اختاره موسك للمركبة بعد اسمها الأول غير الرسمي، وهو «بيج فالكون روكيت»، وتعني «الصاروخ الكبير على هيئة صقر».

ويقول موسك إن المركبة «ستارشيب» ستخوض اختبارات التحليق على ارتفاعات منخفضة خلال العام المقبل، توطئةً لرحلتها المنتظرة على سطح الكوكب الأحمر في 2024.