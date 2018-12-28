أميركي يعبر القارة القطبية الجنوبية بمفرده

المصدر: إعداد- سيد صالح

بات الشاب الأميركي كولين أوبريدي، 33 عاماً، أول إنسان في التاريخ يعبر القارة القطبية الجنوبية «انتارتيكا» بأكملها من بدايتها إلى نهايتها بمفرده، ومن دون مساعدة من جانب أي شخص أو حتى آلة أو جهاز، فيما بدا أنها «مهمة مستحيلة»، على حد وصف شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، والتي نشرت الخبر، أمس.

وأتم أوبريدي رحلته، أول من أمس، الأربعاء، بعد أن استغرقت منه 54 يوماً كاملاً. ونقلت الشبكة عن صحيفة «نيويورك تايمز» تصريحات أدلى بها أوبريدي عبر الهاتف.

وقال : «لا أدري، شيء ما يغمرني. شعرت على مدى الـ 32 ساعة الأخيرة من الرحلة كما لو كنت محاصراً. لم أستمع إلى الموسيقى أو أي شيء آخر. فقط كنت محاصراً، وواصلت حتى بلغت النهاية. إنه شعور جميل وطريقة رائعة لإنهاء عمل».