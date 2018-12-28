1.8 مليون دولار ثمناً لسمكة «شبوط» حية

المصدر: إعداد - نهى حوّا

أصبحت سمكة الشبوط أو «كوي كارب» البيضاء والحمراء الأسطورية في اليابان السمكة الأغلى في العالم أخيراً، بعد أن بيعت بسعر مذهل وصل إلى 203 ملايين ين، ما يوازي 1.8 مليون دولار، متجاوزاً الرقم القياسي العالمي السابق.

وأفاد موقع إخباري أن السمكة الحية من نوع كوهاكو، ويبلغ طولها 101 سنتيمتر، اشتراها جامع أسماك من اليابان بعد حرب مزايدة شرسة في مزرعة «ساكي فيش» في مدينة هيروشيما اليابانية. وكانت سمكة من النوع نفسه فازت بالجائزة الأولى في معرض «أل جابان كوي» الفاخر العام الماضي، ومن المتوقع أن تحصد على اللقب ثانية هذا العام أيضاً.

يقول خبير الأسماك البريطاني تيم وادنغتون لصحيفة «ديلي ميل»: «هذا سعر قياسي يُدفع على سمكة «شبوط» واحدة، وهي تعتبر كبيرة جداً بطول 101 سنتمتراً، ومن مجموعة «كوهاكو» المفضلة. الناس في عالم «كوي كارب» متحمسون لعملية البيع لأن الثمن لا يصدق مقابل سمكة واحدة. السعر الأعلى السابق كان نحو 500 ألف دولار. إننا نعيش في عالم مجنون».

ولا يُعرف الكثير عن الشاري، باستثناء أنها سيدة تدعى ينغينغ من تايوان.