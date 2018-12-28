تتسلقان «إيفرست» تكريماً لزوجيهما

المصدر: كاتمندو - رويترز

ستحاول أرملتا اثنين من متسلقي «الشيربا» لقيا حتفيهما على جبل إيفرست، تسلق أعلى قمة في العالم لاستكمال المغامرة التي بدأها الزوجان وإلهام النساء غير المتزوجات. ويقدم «الشيربا» الخدمات والمساعدة لمتسلقي إيفرست.

وتوفي زوج فورديكي وهو يثبت حبالا لمتسلقين أجانب على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8850 مترا في عام 2013. وقالت فورديكي إنها ستتسلق الجبل في مايو أيار مع نيما دوما زوجة واحد من 16 من الشيربا قتلوا في انهيار جليدي قرب المعسكر الرئيسي في 2014.

وقالت الزوجتان في بيان «نعتزم تسلق الجبل كي نضع نهاية لآلامنا ونكرم ذكرى زوجينا بالوصول إلى القمة التي لم يتمكنا من الوصول إليها».

وذكرت نيما (36 عاما) أنهما استكملتا التدريبات وصعدتا قمتين صغيرتين. وتضم نيبال ثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم.