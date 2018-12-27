700 علامة تجارية تقدم عروضاً وخصومات في "دبي للتسوق"

المصدر: وام

كشفت سهيلة صقر غباش مديرة إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة كبيرة من العروض والخصومات التي تقدمها أكثر من 700 علامة تجارية ونحو 3 آلاف محل تجاري خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي انطلقت أمس دورته الـ 24.

وقالت غباش إنه تم تمديد المهرجان أسبوعا إضافيا ليستمر حتى 2 فبراير المقبل من أجل دعم قطاع التجزئة ..مشيرة الى أن سوق المهرجان الموسمي الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يضم رواد الأعمال الموهوبين لعرض منتجاتهم من مختلف الثقافات.

وأوضحت أن مهرجان دبي للتسوق هذا العام يحمل في طياته الكثير من المفاجآت والفعاليات والأنشطة المتميزة لكافة أفراد المجتمع ومختلف الفئات العمرية.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بسمعة إقليمية وعالمية جعلته محط أنظار الزوار وكافة المقيمين في الدولة.