دبي الوجهة الأروع لعشاق الألعاب النارية

المصدر: دبي ـ البيان

أصبحت عروض الألعاب النارية التي تقام في دبي، وخاصة خلال احتفالات رأس السنة، أحد أبرز الأحداث التي تستقطب حشوداً واسعة من المقيمين والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، إذ اشتهرت المدينة بكونها الوجهة الأروع لعشاق الألعاب النارية، مع تنظيمها في هذا المجال عروضاً مذهلة بمناسبة رأس السنة، يتابعها مئات ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون في مختلف أرجاء المعمورة.

وإلى جانب العرض المذهل الذي يقام في برج خليفة وبرج العرب خلال رأس السنة، تشهد دبي الكثير من العروض النارية يومياً طيلة مهرجان دبي للتسوق، الذي انطلق أمس ويمتد حتى السادس من فبراير المقبل، وتقام هذه العروض في مواقع مختلفة.