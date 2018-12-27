غرق سفينة حفلات عملاقة في ألمانيا

المصدر: كولونيا - د ب أ

رغم مضيها في بياتها الشتوي في الميناء الواقع بين مدينتي كولونيا وليفركوزن، إلا أن الحظ لم يحالف سفينة حفلات يبلغ طولها 63 متراً، بعد تعرضها للغرق، أول من أمس، في مقرها الشتوي بمدينة كولونيا، غربي ألمانيا.

وكشفت التحقيقات الأولية لقوات الإطفاء، أن ارتفاعاً في منسوب مياه نهر الراين، بميناء «نيل» تسبب في التصاق السفينة بالحافة العلوية بجدار رصيف الميناء، ما تسبب في تسرب المياه إلى داخلها.

ولدى وصول قوات الإطفاء، كانت المياه قد غمرت السفينة بكاملها، لتميل على جانبها، ولم تستطع قوات الإنقاذ أن تفعل شيئاً سوى متابعتها وهي تغوص إلى قاع حوض الميناء البالغ عمقه ستة أمتار، ولم يظهر من السفينة فوق سطح المياه سوى السطح العلوي وقاعدة التوجيه.

وبحسب بيانات شرطة دويسبورغ، تمكن اثنان من أفراد الطاقم كانا على متن السفينة وقت الحادث من مغادرتها في الوقت المناسب. ولم تستطع قوات الإطفاء في كولونيا حتى ليلة أمس، تحديد موعد لانتشال السفينة من المياه.