الكركم يعالج الاكتئاب

المصدر: إعداد: نهى حوا

أضافت دراسة طبية أميركية حديثة، فائدة أخرى لجذور الكركم، تتمثل في علاج متلازمة الاكتئاب الشديد، الأمر الذي يطرحه بديلاً طبيعياً لدواء بروزاك المضاد للاكتئاب.

وأفاد معدو الدراسة في المركز الطبي لجامعة بايلور، بأن عنصر «الكركومين» النشط في الكركم، يعادل تأثير دواء «بروزاك»، الذي يسبب أعراضاً جانبية خطيرة، بينما تعد تلك الجذور الذهبية علاجاً طبيعياً.

ونقل موقع «ديلي هيلث بوست» عن الطبيب آجاي غويل في مركز معهد «بايلور وتشارلز ايه سامونز» لأبحاث السرطان: «إنه تطبيق جديد ومثير لهذا الدواء الطبيعي، فمن يعاني من الاكتئاب لديه مستويات أعلى من الالتهاب في الدماغ، ومستويات تكوين خلايا عصبية أقل في دماغه». ويعد الكركومين عاملاً فعّالاً مضاداً للالتهاب ومحفزاً قوياً لإنتاج الخلايا العصبية.