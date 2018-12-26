«أمنيات».. رسائل لسكان العالم على واجهة برج خليفة

المصدر: دبي ـ البيان

منذ أن عانق السماء قبل نحو 8 سنوات ولا يزال، وبرج خليفة، الذي يعد الأطول عالمياً، يلتقي سنوياً مع ملايين البشر الذين تعودوا الاحتشاد في ساحته للاحتفال باستقبال عام ووداع آخر، في أجواء تبدو في سحرها وكأنها ولدت من رحم قصص «ألف ليلة وليلة»، حيث لا تزال ساحة البرج تحتفظ بذكريات أولئك الذين يقفون صفوفاً طويلة لمراقبة رقصات نافورة دبي، في وقت تظل أعينهم معلقة بواجهة برج خليفة، حيث يرسم الفرح ألواناً، ويحمل كلمات تهنئة بلغات عدة على رأسها العربية.

تألق

واجهة برج خليفة لن تظل هذا العام قاصرة على تقديم كلمات تهنئة عامة، باستقبال عام ووداع آخر، وإنما أصبحت أكثر خصوصية بعد إطلاق شركة إعمار لحملة «أمنيات البرج» الجديدة، التي تعد دعوة لسكان العالم أجمع لأن يكونوا جزءاً من الحدث العالمي الأكثر ترقباً، والذي تنظمه «إعمار» هذا العام ليكون «أكبر وأفضل وأكثر تألقاً»، حيث تنقل كاميرات الإعلام العالمي مجريات الحدث مباشرة، معلنة دخول العام الجديد في دبي، التي أصبحت واحدة من المدن العالمية التي يتابع العالم أجمع احتفالاتها بالعام الجديد.

«أمنيات البرج»، قد تكون للوهلة الأولى فرصة، ولكنها في الواقع حكاية تروي شغف الناس بمشاهدة برج خليفة وهو يرسم أمنيات المحظوظين على واجهته التي تشكل أكبر شاشة (LED) على سطح الأرض. الدعوة التي أطلقتها «إعمار» عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان (#2019MakeAWish) لا تزال مفتوحة أمام الجميع، لمشاركة الآخرين أمنياتهم وفرحهم عبر حسابات إعمار على تويتر وبقية منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتم اختيار عدد من الرسائل لنشرها على واجهة «برج خليفة» خلال احتفالات العام الجديد، فيما سيكون من يحالفهم الحظ على موعد مع فرصة لمشاهدة الاحتفالات من داخل طائرة هليكوبتر.

عروض

وفي الوقت الذي يتوقع فيه توافد آلاف من حول العالم إلى وسط مدينة دبي؛ لمتابعة عروض البرج الخاصة، والتي تبث على القنوات العالمية، سيتمكنون من متابعتها على الشاشات الكبيرة التي سيتم وضعها في وسط مدينة دبي، أو متابعتها مباشرة عبر الإنترنت عبر (www.mydubainewyeasr.com) المخصص للحدث.