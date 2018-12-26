المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر الباحثون في جامعة «ويسكنسون» الأميركية جهازاً لا يزيد طوله على سنتيمتر واحد لعلاج السمنة، وبحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» يوصل الجهاز بالمعدة، حيث يقوم بإرسال إشارات إلى الدماغ بأنه ممتلئ، وذلك عبر وخزات بسيطة باستخدام التيار الكهربائي.

وأفادت الصحيفة بأنه يتم تنشيط الجهاز عندما تبدأ المعدة بتحريك الطعام أثناء عملية الهضم، بشكل طبيعي، فيولّد نبضات كهربائية يتم توصيلها إلى العصب المبهم، الذي يربط القناة الهضمية بالدماغ «المخدوع»!

إذ يعتقد أن المعدة ممتلئة. وأظهرت الاختبارات على الفئران أن الجهاز قلص من استهلاكها الغذائي بمقدار الثلث وتسبب في فقدانها 38% من وزنها بعد مرور 15 يوماً فقط. يذكر أنه يمكن إزالة الجهاز بسهولة، على النقيض من ربط المعدة أو الجراحة الالتفافية.