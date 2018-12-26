«روبوت» لتلقيح الأزهار بأميركا

المصدر: إعداد: نهى حوا

قام مجموعة مهندسين من جامعة «ستاتلر» في وست فيرجينا بالولايات المتحدة، مع تزايد المخاوف بشأن معدل اختفاء نحل العسل الذي يعتبر من الملقحات الرئيسة للمحاصيل، بتطوير نموذج «روبوت» مستقل، يدعى «برامبل بي» يمكنه العمل كملقح بدلاً من النحل.

ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز»، فإن «الروبوت» مجهز بخوارزميات؛ لتحديد المواقع ورسم الخرائط، وهو قادر على رصد مجموعات الأزهار باستخدام كاميرا على ظهره، فضلاً عن إمكانياته رسم مواقع النباتات واختيار أين ينبغي إجراء التلقيح، بالموازنة بين الأزهار التي يمكن الوصول إليها والجاهزة للتلقيح.