إلفيس بريسلي على إشارات مرور ألمانيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

إن كانت صور إلفيس بريسلي قد استعملت في كافة أدوات التزيين، وطبعت على الملابس والجوارب وألواح الصابون وغيرها من المنتجات، فلماذا لا تكون على إشارات المرور الضوئية؟ هذا تماماً ما حدث في بلدة فرايدبيرغ الألمانية أخيراً، بعد أن قامت بتركيب 3 إشارات مرور تعرض صور «الملك»، فعند إشارة الضوء الأحمر يظهر بريسلي واقفاً خلف «الميكروفون»، في حين تعرضه الإشارة الخضراء في وضعيته الراقصة الشهيرة حيث الكعبين مرفوعين.

وتشكل بلدة فرايدبيرغ محطة مهمة في حياة ملك البوب الراحل، حيث خدم عسكريته فيها بين عامي 1958 و1960. وتعتبر البلدة التي تبعد حوالي 16 ميلاً شمالي فرانكفورت، الموقع الذي شهد على لقاء بريسلي بزوجته المستقبلية بريسيلا بوليو، وفقاً لما ذكرت وكالة «دويتش فيللي» الألمانية.

وتحرص فرايدبيرغ، والبلدة المجاورة لها باد ناوهايم، حيث عاش بريسلي، الحفاظ على الروابط، ويمكن لزوار البلدة مشاهدة البيت الذي عاش فيه أثناء فترة الخدمة العسكرية، وحضور مهرجان «إلفيس» الأوروبي السنوي، فيما تضم فرايدبيرغ ساحة تعرف باسم ساحة «إلفيس بريسلي»، وقد قررت إضافة 3 إشارات ضوئية تحمل صورته كعنصر جذب آخر للسياح، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».