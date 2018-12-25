زراعة «مغلقة» و«مائية» برأس الخيمة تنتج أطناناً من الفطر والطماطم يومياً

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

«هل تعلم أنه يتم زراعة الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة؟» بهذا التساؤل أبلغت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، مسؤولة ملف الأمن الغذائي المستقبلي ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على «تويـتر» بأن مزرعة ميراك -ايكو فريش لإنتاج الفطر والتي تعتبر من أكبر منتجي الفطر في الدولة تنتج 5 آلاف كيلوغرام من الفطر يومياً.

وأضافت أنها زارت هذه المزرعة التي تزرع الفطر عبر أنظمة الزراعة المغلقة، مشيرة إلى أنها مثال رائع على تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة. وعددت معاليها أصناف الفطر التي يتم زراعتها وهي تشمل: «فطر البورتوبيللو، فطر المحار، الفطر الأبيض والفطر البني». كما زارت معاليها أمس مزرعة ذا فارم هاوس في إمارة رأس الخيمة.

والتي تبلغ مساحتها 40000 متر مربع وتنتج ما يقارب 3500 كلغ من الطماطم الطــــازجة يومياً، مشيرة إلى أن هذه المزرعة تعتمد نهج الزراعة المائية لإنتاج مختلف أنواع الطماطم وبعض الخضراوات لتلبية احتياجات المجتمع بصورة مستدامة.