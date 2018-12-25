خط الحياة يصل قرى الهند

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

انطلق قطار «لايف لاين إكسبرس»، أول قطار في العالم بتجهيزات مستشفى، ويوجد في محطة سكك حديد «شريباري» بمنطقة نورث تريبورا. وتم حتى الآن علاج أكثر من ألف مريض من القرى الريفية الهندية النائية في مقاطعة تريبورا الشمالية في رحلة هذا القطار الفريد.

ويشكل هذا القطار خدمة صحية للسكان المحليين والركاب وموظفي سكة الحديد، تم إنشاؤه كمبادرة مشتركة لمؤسسة «إمباكت إنديا»، وخطوط السكك الحديدية الهندية ووزارة الصحة.

ونقلت صحيفة «إنديا إكسبرس» عن مدير المشروع قوله، إن قطار المستشفى تلقى استجابة جيدة بين السكان المحليين، وراجعه أكثر من ألف مريض في اليومين الأولين.

وتكمن الفكرة وراء القطار في توفير العلاج الجراحي والطبي المتطور للأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى المناطق الريفية التي يتعذر الوصول إليها والتي تفتقر إلى الخدمات الطبية.