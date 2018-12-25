أفيال تشارك في البحث عن رضيع

المصدر: بانكوك - د ب أ

شاركت 4 أفيال في جهود بحث هائلة وسط تايلاند عن طفل ميانماري عمره عامان، اختفى قبل نحو أسبوع في مزرعة لقصب السكر، حسبما ذكرت التقارير المحلية. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التايلاندية «بي بي إس» في تقرير، إن الأفيال انضمت إلى نحو 300 من رجال الشرطة والجيش وعمال الإنقاذ، إلى جانب مروحيات، وطائرات دون طيار وكلاب شرطة، خلال تفتيش المزرعة الكائنة في إقليم سوفان بوري غرب بنكوك.

وأضاف التقرير أن سولوي بيو، الذي يعمل والداه في تايلاند في قطع قصب السكر، كان يلعب مع شقيقته (3 سنوات) قبل فقده.

وذكرت صحيفة «ذا نيشن» أن الطفلة قالت للشرطة: إن رجلاً أمسك بيد شقيقها وأخذه معه. وقال الحاكم الإقليمي نيميت وانتشاي ثاناونج، إن الشرطة تتناول القضية الآن على أنها عملية خطف محتملة.