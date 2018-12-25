مدخل قصر زعبيل .. تحفة مهيبة

المصدر: تصوير - دينيس ملاري

تظهر بوابة قصر زعبيل على شكل مدخل مهيب، وقد علت قوسه تماثيل عدة لخيول متوثبة تعكس شغف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالخيول العربية الأصيلة، ورؤيته الطامحة التي تسابق الزمن.

ويستقطب الشارع المؤدّي إلى قصر زعبيل في دبي أعداداً من السياح القادمين إلى البلاد من مختلف أنحاء العالم، حيث يمكن رؤية السياح وهم يلتقطون الصور التذكارية في الشارع المؤدي إلى القصر الذي تحفه الأشجار.

يذكر أن زيارة شارع مدخل القصر تشرف عليها جهات مرخّصة تقوم بتسيير حافلات خاصة في أوقات محددة لنقل السياح، حيث أنه من غير المسموح للجمهور أو السياح القادمين بشكل منفرد من الدخول إلى المنطقة. دبي - البيان