لص يستنجد بالشرطة

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

اضطر لص كان يحاول سرقة سيارة في مدينة تروندهايم النرويجية، للاتصال بالشرطة لنجدته بعدما علق بداخل السيارة التي حاول الاستيلاء عليها.

وأفادت الشرطة أمس، بأن شاباً اقتحم سيارة في معرض سيارات بهدف سرقتها، وعندما اكتشف أنه غير قادر على الخروج منها، اتصل بالشرطة في وقت مبكر من اليوم طلباً للمساعدة.

وذكرت الشرطة في تغريدة أن سيارة دورية وصلت وحررته قبل إلقاء القبض عليه ووضعه رهن الحجز. وبدوره قال المتحدث باسم الشرطة، إيب كيمو، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية «إن آر كيه»: «نظراً لأنه كان يعرفنا من قبل، ظن أنه من العادي الاتصال بنا طلباً للمساعدة».

فيما أضافت الشرطة إن سارق السيارة الفاشل يبلغ من العمر 17 عاماً.