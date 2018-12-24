كيفية تحديد جنس الكتاكيت قبل أن يفقس البيض

المصدر: إعداد- عمر حرزالله

في ابتكار جديد لإنقاذ الكتاكيت لتحديد جنسها قبل أن تفقس، تم في برلين بيع أول بيض يغني عن أي عملية قتل في العالم للدجاج، بعد أن وجد العلماء الألمان طريقة سهلة لتحديد جنسها قبل أن يفقس البيض.

وذكرت «ديلي ميل» أن هذا الابتكار الحاصل على براءة اختراع يدعى «Seleggt» وهو يحدد جنس الكتكوت بعد تسعة أيام فقط من إخصاب البويضة.

وتتم معالجة بيض الذكور وخلطه بالعلف الحيواني، تاركاً كتاكيت الإناث فقط تفقس في نهاية فترة الحضانة البالغة 21 يوماً، ما يغني عن إعدام الدجاج الحي من الذكور في حال رغب المزارع بالاحتفاظ بالإناث فقط.

ويتم ذبح ما يقدر بأربعة إلى ستة مليارات ذكر دجاج على مستوى العالم كل عام، لأنها لا تخدم أي غرض اقتصادي. وبعضها مصاب بالاختناق، لتتم معالجتها لإعداد طعام المواشي.