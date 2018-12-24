(فيديو) تعرف إلى "ساحرة وول ستريت" أبخل إنسان عرفه التاريخ

المصدر: البيان الالكتروني

استحقت امرأة أميركية دخول موسوعة غينيس بجدارة واستحقاق كأبخل إنسان عرفه التاريخ على الرغم من ثروتها المقدرة بـ 4 مليارات دولار في الوقت الحالي.

إنها هيتي غرين أو "ساحرة وول ستريت"، التي ولدت العام 1834 وتوفيت العام 1916 عن عمر ناهز 81 عاما.

ورثت هيتي عن والدها 7.5 مليون دولار العام 1865، وفق "روسيا اليوم"، وامتلكت أكثر من 8 آلاف قطعة أرض، وأشترت أسهما في شركات السكك الحديدية، وكان زوجها ثريا فاشترطت عليه ألا ينفق سنتا واحدا من أموالها، فلما تراكمت عليه الديون طردته، أما طفلها "المسكين" فانكسرت قدمه، لكنها عالجته في البيت، فتفاقمت إصابته، ما أدى إلى قطع رجله لاحقاً.

كانت "ساحرة وول " تتغذى بالبيض المسلوق فقط، وتفضل ركوب الحمار تفاديا لشراء سيارة غالية، كما كانت تملك فستانا وحيدا، وتغسل فقط الجزء الذي يتسخ منه فقط.