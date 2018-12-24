التمارين والحمية لدماغ لا يشيخ

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أفادت دراسة حديثة بأن ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع، وتناول الطعام الصحي يمكن أن يقلّصا التراجع العقلي لشيخوخة الدماغ نحو عقد من الزمن.

ووفقاً لـ«ديلي ميل»، اكتشف باحثون في المركز الطبي التابع لجامعة «ديوك» في الولايات المتحدة، أن الأشخاص المتقدمين في العمر الذين مارسوا تمارين رياضية بمعدل 100 دقيقة في الأسبوع، إضافة إلى اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة والفاكهة والخضراوات الطازجة، حققوا نتائج أفضل في اختبارات قياس التخطيط والمهارات التنظيمية، والتي يمكن أن تتلاشى عند التقدم في العمر.

ويعتقد أن التمارين الرياضية والغذاء الصحي يحسّنان المهارات التفكيرية من خلال مساعدة القلب على العمل بشكل أفضل، وبالتالي زيادة تدفق الدم إلى الدماغ.