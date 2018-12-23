سرقة مجسم قولون بشري في أميركا

المصدر: واشنطن - وكالات

تُجري الشرطة في مدينة كنساس بولاية ميسوري الأميركية، بحثاً مكثفاً عن مجسم لقولون بشري متضخم، سُرِقَ من مركز علاج السرطان بجامعة «كنساس». وبحسب ما نشر موقع «كنساس» الشبكي، المعني بشؤون المدينة، أبلغ المركز عن سرقة المجسم، بعد اكتشاف فقدانه من داخل شاحنة تابعة للمركز، كانت تنتظر في أحد شوارع «كنساس».

وصرح أحد مسؤولي المركز: «لا أدري سبباً على الأرض، يجعل شخصاً ما يسرق مجسماً لقولون بشري منتفخ».

ويبلغ طول المجسم المسروق 10 أقدام «ما يزيد على 3 أمتار»، وتكلف صنعه 4.000 دولار، ويستخدمه المركز كوسيلة تعليمية، تساعده في جولاته التوعوية التي يجوب فيها كافة أنحاء الولايات المتحدة، للتوعية بشأن كيفية الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، والذي بات أحد أكثر أنواع السرطان انتشاراً في البلاد.