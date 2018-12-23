أضخم عشاء «كريسماس» في العالم

المصدر: إعداد: سيد صالح

يعتزم أحد المطاعم بإنجلترا، تقديم وجبات عشاء فردية لمرتاديه ليلة «الكريسماس»، تعد هي الأضخم على مستوى العالم.

فوفقاً لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أول من أمس، تتكون الوجبة العملاقة من حبش عملاق يزن 11 رطلاً «حوالي 5 كيلوغرامات»، أي أثقل من وزن طفل صغير، إلى جانب 30 كرة محشوة بالأرز واللحم، و20 لفافة من النقانق، فضلاً عن 4 أرطال من البطاطا المهروسة، و3 أرطال من البطاطا المحمصة، وحوالي رطلين ونصف الرطل من الكرنب ومكونات أخرى.

ويبلغ إجمالي السعرات الحرارية التي تحتوي عليها هذه الوجبة الرهيبة، 16500 سعر، يستأثر الحبش بحوالي نصفها «8000 سعر».