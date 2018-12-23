مخلوق بحري غامض على شواطئ أستراليا

المصدر: إعداد: سيد صالح

أثار مخلوق بحري غامض، دهشة مرتادي أحد الشواطئ في مدينة بروم غربي أستراليا، المطلة على المحيط الهادي، وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي نشرت الخبر أمس، احتار مرتادو الشاطئ في تحديد كنه المخلوق الغامض، الذي ألقت به أمواج المحيط إلى رمال الشاطئ، حيث لم يروا مخلوقاً مثله من قبل.

بدا المخلوق الغامض مكوناً من جسم دائري منتفخ أبيض اللون ينتهي بعشرات الزوائد واللوامس السوداء المرقطة بنقاط بيضاء.

وانتشرت صور المخلوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورجح غالبية المعلقين على الصور، أن المخلوق هو أحد فصائل شقائق النعمان المزود بأذرع، وهي الزوائد السوداء المرقطة، وأن وضع جسمه صار مقلوباً، بعد أن جرفته الأمواج إلى الشاطئ.