تعيش سعيدة رغم تشوه وجهها

المصدر: لندن - وكالات

تحدت الطفلة البريطانية إيدن سو جونز آراء الأطباء الذين أجمعوا قبل ولادتها أنها لن تعيش أكثر من 24 ساعة عقب الولادة، وذلك نتيجة إصابتها بورم كيسي أسفل عنقها بسبب مشاكل في أوعيتها اللمفاوية.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، أخبر الأطباء والدي إيدن قبل ولادتها أنها لن تستطيع البقاء على قيد الحياة أكثر من يوم، ذلك أن الورم قد يسد مجاري الهواء داخل صدرها، ما يعوق قدرتها على التنفس.

وجاءت الأقدار بخلاف ما توقعه الأطباء، حيث أكملت إيدن حياتها بشكل طبيعي وصار عمرها الآن سنتين و4 شهور.

وبرغم أن الورم الكيسي يشوه معالم وجهها، إلا أن إيدن تعيش سعيدة تماماً وتلهو كأي طفلة. وعلاوة على ذلك، رزق والداها منذ عدة أشهر بشقيقة لها طبيعية تماماً.