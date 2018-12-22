مجسم لمطار «هيثرو» من كعك الزنجبيل

المصدر: ■ إعداد - سيد صالح

صنعت الطاهية البريطانية المتخصصة في الحلوى والمخبوزات، كانديس براون، مجسماً من كعك الزنجبيل لمطار «هيثرو» الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أمس، صوراً وفيديو للمجسم، وأفادت بأنه معروض الآن في صالة الوصول رقم 5 بالمطار، ويبهر القادمين إلى المطار بروعة تصميمه.

يبلغ وزن المجسم 50 كيلوغراماً ومساحته 40 متراً مربعاً، واستخدمت براون في صنعه أكثر من 1000 قطعة من كعك الزنجبيل، و30 كيلوغراماً من الزبد، و20 كيلوغراماً من الدقيق ومثلها من السكر. وصنعت براون المجسم بمساعدة خبيرة فنون الطعام ميشيل ويبوو، كما احتاجت إلى 10 أشخاص آخرين في وضعه بموقعه الحالي بالمطار.

واستغرق صنع المجسم العملاق أكثر من 200 ساعة. وتقول براون: «ثمة شيء شديد الخصوصية يتعلق برائحة كعك الزنجبيل في موسم العطلات». وأضافت بقولها: «أشعر بسعادة غامرة لردود أفعال المسافرين في المطار تجاه المجسم الذي أبدعته».

ومن المعروف أن كعك الزنجبيل من أكثر الحلوى التي يتناولها الأوروبيون، وخاصة البريطانيون، في موسم العطلات. وكانت دراسة حديثة أفادت بأن واحداً من كل أربعة بريطانيين يعتقدون أن رائحة كعكة الزنجبيل هي أكثر رائحة تذكرهم بموسم العطلات.