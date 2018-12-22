إطلاق أنثى إنسان الغاب «المهقاء» الأخيرة

المصدر: جاكرتا - د ب أ

عادت أنثى إنسان الغاب المهقاء الوحيدة المعروفة في العالم، إلى غابة «بورنيو» بإندونيسيا، بعد أكثر من عام من إنقاذها من الأسر.

وقالت هيئة «بورنيو أورانجوتان سرفايفال» للحفاظ على حيوان إنسان الغاب، إنه تم إطلاق سراح «ألبا» في الغابة الأربعاء الماضي، حيث أظهرت على الفور سلوكاً طبيعياً، مثل تسلق الأشجار والبحث عن الطعام وبناء أعشاش.

وتعيش «ألبا» مع إنسان غاب آخر يدعى «كيكا» في متنزه «بوكيت باكا بوكيت رايا» الوطني، ذمن الغابة المذكورة، في الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو.

وأضافت الهيئة المعنية بالحفاظ على إنسان الغاب والتي توفر حماية لأنثى إنسان الغاب منذ العام الماضي، إنها «ستواصل المراقبة المكثفة على مدى ستة أشهر مقبلة، على ألبا في الغابة».

وأوضحت أن فريقاً من المتنزه الوطني والهيئة المعنية بالحفاظ على الطبيعة التابعة للحكومة المحلية، سيقوم بدوريات أمنية. وتم العثور على ألبا، ذات العينين الزرقاوين والفراء الأبيض في إبريل 2017، محبوسة داخل قفص خشبي صغير وقد بدا عليها الكسل، كما عثر على آثار دماء على وجهها.