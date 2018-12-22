عواصف عاتية نبوءة « قادم » من 2030

المصدر: ■ إعداد- عمر حرز الله

عرض رجل يدعي أنه مسافر «زمني» من عام 2030، بعض التنبؤات المحددة لعام 2019، إذ ادعى ضمن تنبؤاته، أن عاصفة ثلجية مدمرة ستضرب بعض المدن الأميركية وتدمرها.

ونسبت صحيفة «ميرور» إلى المسافر «الزمني» قوله، إنه سيحدث ارتفاع كبير في مشاهدات الأطباق الطائرة، إضافة إلى العاصفة الثلجية الخطرة، التي وصفها بأنها أكبر عاصفة مدمرة في التاريخ، وستدمر بعض المدن الأميركية.

وأوضح المتنبئ في فيديو نشره على موقع يوتيوب، تابع لقناة «إبيكس» التلفزيونية، أنه تمكن من السفر إلى المستقبل، حيث انتقل إلى عام 8973، وقابل بعض الروبوتات التخاطرية.

ويزعم الرجل،الذي اجتاز اختبار كشف الكذب، أنه سيتم إطلاق «العين الآلية الفعالة» في أبريل 2019، وهي «شريحة مزروعة من شأنها أن تسمح للأشخاص المشلولين بالسير مرة أخرى».

وكان هذا الرجل قد وادعى في السابق، أنه موظف حكومي أميركي، يتم دفعه للسفر عبر الزمن.