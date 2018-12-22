إنجاز الفخر والتميز

احتفى برج خليفة بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استقبال مطار دبي المسافر رقم مليار، أول من أمس، على طريقته الخاصة، إذ ازدان بألوان الفرح والنصر والتميز التي أحاطت تشكيلاً فنياً بديعاً برز على واجهة البرج وجسد الرقم 1000000000، عاكساً بذلك أهمية هذا الإنجاز وجماليات وقيمة دبي ودولة الإمارات التي تحولت واحة للقاء حضارات العالم ووجهة مفضلة تجمع أبناء الشعوب المتنوعة تحت مظلة الخير والمحبة والرفاهية والتسامح.

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