5 أنواع من الزراف على القائمة الحمراء

المصدر: إعداد - سيد صالح

أدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، في أحدث تقاريره، نوعين من الزراف على فئة «الحيوانات المهددة بشدة»، ضمن قائمته المعروفة باسم «القائمة الحمراء»، التي تضم كل أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بخطر الانقراض.

وأفادت صحيفة «ذي صن» البريطانية، التي نشرت الخبر، أمس، بأن النوعين المهددين بالانقراض هما «كوردوفان» و«نوبيان»، وكلاهما يعيش في غابات شرق ووسط وغرب إفريقيا. وكان كلا النوعين مدرجاً على قائمة «الحيوانات الأقل إثارة للقلق»، قبل أن ينقلهما الاتحاد أخيراً إلى فئة «الحيوانات المهددة بشدة»، بعد رصد تناقص حاد في أعدادهما خلال السنوات الأخيرة.

وبذلك، يكون عدد أنواع الزراف المدرجة ضمن فئة «الحيوانات المهددة بشدة» قد ارتفع إلى 5 من أصل 9 أنواع للزراف، منها نوعان فقط يشهدان تحسناً في أعدادهما. وأفاد الاتحاد، في تقريره، بأن أعداد الزراف بكل أنواعه قد تناقصت بنسبة 40% على مستوى العالم خلال 31 عاماً مضت.

وعلاوة على ذلك، هناك 7 دول إفريقية اختفى منها الزراف تماماً، وهي نيجيريا، وأريتريا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وموريتانيا، والسنغال، ومالاوي. وعزا التقرير هذا التناقص الحاد في أعداد أطول حيوان ثدي على وجه الأرض إلى النمو المتواصل للنشاط الحضري البشري الذي يجور على مستوطنات الزراف. وتعد «القائمة الحمراء» بمنزلة الدليل الأكثر شمولاً ومصداقية للحيوانات والنباتات المهددة بخطر الانقراض على مستوى العالم.