دمية غريبة الأطوار

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

حصلت أم على أكثر مما كانت تتخيله، عندما بدا أن الحياة دبت في دمية ابنتها التفاعلية، وتحولت إلى جسم مرعب.

ووفقاً لصحيفة «الصن»، شاركت سارة، وهي أم لثلاثة أطفال، من نيوساوث ويلز، في عرض لقطات فيديو مخيفة عبر الإنترنت، للدمية الشقراء «لوفابيلا»، التي اشترتها لطفلتها بـ 60 جنيهاً إسترلينياً، ويبدو في الفيديو حدوث خلل في نشاطها، فتنفتح العينان وتغلقان، والفكّان يتفوهان ببعض الكلمات، فتبدو الدمية مخيفة!

ونشرت الأم الفيديو على فيسبوك، وعلقت قائلة: «لقد تحولت الدمية إلى شيطان. من المؤكد أنه عطل، ولكن لديها بطاريات جديدة، وليست المشكلة منها».

وبحسب ما تقول الشركة البائعة على الإنترنت، تأتي الدمية بثلاثة أنماط أخرى، ولديها «الكثير من المفاجآت التي يجب اكتشافها، هذه الدمية التفاعلية، سوف تدهشك من خلال تعابير وجهها وشخصيتها. وهي مثل طفل حقيقي، يتحرك ويتحدث ويعبث، كلما لعبت معها أكثر، زاد تعلمك منها، ويمكنها حتى التحدث بأكثر من 100 كلمة وعبارة!».

ولحسن الحظ، تمكنت سارة من استبدال الدمية المنتشرة بدمية عادية، ونسبت إلى عامل المتجر قوله: «يا إلهي إنها ليست دمية عادية».