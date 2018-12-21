نبتة «الهدال» تخفف أعراض التهاب بطانة الرحم

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

أظهرت دراسة علمية، أن مستخلصاً من نبتة «الهدال» الموسمية، يمكن أن يخفف أعراض التهاب بطانة الرحم، وهي حالة مؤلمة، تؤثر في 10 ٪ من النساء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويتطور هذا المرض، عندما يبدأ النسيج الذي يشكل عادة بطانة الرحم بالنمو في أجزاء أخرى من الجسم. وتتضخم هذه الأنسجة، وتنزف كل شهر خلال الدورة الشهرية. وأفادت «ديلي ميل»، بأن الباحثين في جامعة كوريا الكاثوليكية في سيؤول، اكتشفوا أنه يكمن في نبتة «الهدال»، سر إزالة المراحل المؤلمة من المرض، من خلال قتله الخلايا المارقة. وجاء ذلك، بعد أن درس الباحثون حالة 40 امرأة يعانين من الالتهاب الحاد لبطانة الرحم، الناجم عن تراكم النسيج الندبي. ويمكن تسكين الألم في بعض الحالات، باستخدام المسكنات المضادة للالتهابات، مثل الأيبوبروفين، لتخفيف الالتهاب.