شاهد.. أوباما كما لم تره من قبل

المصدر: البيان الالكتروني

مرتديا قبعة سانتا كلوز وحاملاً كيس قماش مملوء بهدايا عيد الميلاد، تسلل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أمس الأربعاء إلى مركز طبي للأطفال في واشنطن ليقوم بزيارة مفاجئة لمرضاه.

وكما يظهر الفيديو، فإن سلف دونالد ترامب أسعد المرضى الصغار في مركز ناشيونال، حيث وزع عليهم الهدايا وعانقهم بعاطفة جياشة.

وقال أوباما عبر تويتر مركز ناشيونال: "أريد فقط أن أشكركم جميعاً. لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث لأطفال رائعين ولعائلاتهم".

وأضاف: كأب لطفلين، أستطيع أن أؤكد أن موظفي المركز وأطباءه وممرضيه، هم هنا للاعتناء بالأطفال والامساك بأيديهم وشد أزرهم، وهذا هو الأهم.

وقد أظهرت الزيارة أن شعبية الرئيس الديمقراطي السابق لم تضعف في العاصمة الأميركية، حيث حظي أوباما باستقبال حار وتشجيع من مئات الأشخاص والمرضى والأفراد الأصحاء.