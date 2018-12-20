خريطة مبتكرة للأنهار فقط

المصدر: إعداد: سيد صالح

طرح الشاب البريطاني روبرت زوكس (31 عاماً)، خريطة جديدة للعالم، يسلط فيها الضوء على الأنهار فقط، إذ تظهر أحواض كل الأنهار في العالم على الخريطة الجديدة بتصميم مبتكر وألوان باهرة، وكل حوض له لون مختلف حسب عمق مياه النهر التي تجري فيه.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية التي نشرت صوراً أمس للخريطة الجديدة، عمد زوكس إلى تصميم الخريطة بدافع شعوره بالملل من الخرائط المرفقة بالكتب العلمية المتداولة الآن، إذ يقول: «غالبية خرائط الأنهار التي نراها داخل الكتب مملة للغاية. لذا، أمنح الحق لأي ناشر كتب باستخدام خريطتي الجديدة مجاناً».

ويعمل زوكس محللاً لنظم المعلومات الجغرافية، وبحكم عمله، نشر خرائط عديدة سابقة نالت إعجاباً كبيراً ممن شاهدوها، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يرسم فيها خريطة كاملة للعالم.