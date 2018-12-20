طفل يؤسس شركة تقنية في دبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أغوته التكنولوجيا والكومبيوترات بعمر الـ6 سنوات، حيث كان يمضي وقتاً طويلاً يتابع موقع «يوتيوب»، وتمكن بعمر الـ9 سنوات من ابتكار أول تطبيق يشبه إلى حدٍّ كبير «غوغل كروم»، وأسس بعمر 13 سنة شركته الخاصة في دبي، وأطلق عليها اسم «تراينت سوليوشنز».

كان أديثيان راجيش ابن مدينة كيرلا الهندية بعمر الـ5 سنوات فقط حين عرّفه والده على عالم الإنترنت، ويقول في هذا الشأن: أول موقع أظهره لي والدي كان «بي بي سي» للطباعة. ويؤكد راجيش أنه يدين باهتمامه الكبير للتكنولوجيا لغياب الرفاق في الحي الذي كان يسكن فيه، وهكذا، وبداعي الضجر ابتكر العبقري الصغير بعمر الـ9 سنوات أول تطبيق له، إذ يقول: «طورت تطبيقاً يدعى متصفح «آشيرواد»، الذي يشبه «غوغل كرو» لكن بميزات مخصصة أقل».

يضيف: «لكن، وبما أن متجر «غوغل ستور» يطلب مبلغ 25 دولاراً لتحميل التطبيق، فإن تطبيق راجيش لم يكتب له الحياة. وتطورت اهتمامات راجيش لتطال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والتطبيقات والأجهزة».

إتقان

انطلقت شركة «تراينت سوليوشنز» في أواخر 2017 بمجموع 3 موظفين، من زملاء وأساتذة أديثيان، الذي يقول إنه يريد إتقان التصاميم والقيام بعمليات الترميز والبرمجة وتأمين الخدمة للناس بلا مقابل. ويقول في هذا الإطار: يجب أن أكون فوق عمر 18 لأتمكن من أن أكون مالك شركة فعلياً، لكننا نعمل كشركة حقيقية، وقد عملت مع 12 عميلاً وقدمنا لهم التصاميم والبرمجيات بالمجان.

وأكد والد راجيش أنهم لا يتدخلون إطلاقاً بعمل ابنهم وأن النشاطات كلها من ابتكاره. وينشغل أديثيان وهو في الصف الـ7 أساسي، بالعمل حالياً على تطبيق يمكن للمدرسين استخدامه، ويعتبر أن لديه مهمة تقتضي تقليص عمل المدرسين اليومي عبر تطوير إخطارات تظهر في نوافذ منبثقة تتعلق بالامتحانات والصفوف المقبلة ووضع علامات التقييم.