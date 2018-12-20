«حبش الكريسماس» يستفزّ النباتيين

المصدر: دبي - البيان

اقتحم عدد من أعضاء جماعة نباتيين مدافعين عن حقوق الحيوانات، فرعاً لأحد أشهر سلاسل المتاجر العالمية لبيع المنتجات الغذائية بمدينة برايتون البريطانية، ووفقاً لما نشرته أخيراً صحيفة «ديلي ميل»، دلفت المجموعة المكونة من 18 شخصاً، إلى الثلاجة المخصصة لعرض الحبش، الذي يتناوله البريطانيون في عشاء ليلة «الكريسماس».

وكونوا درعاً بشرية، محاولين منع روّاد المتجر من شراء الحبش، بدعوى أن ذبحه يُعَد عملاً إجرامياً، وانتهاكاً لحقوق الحيوانات. وبعد أن أبدى رُوّاد المتجر استيائهم مما يحدث، اضطرت إدارة الفرع إلى استدعاء الشرطة. الطريف في الخبر أن مؤسسة الجماعة التي لم تشارك في الدرع البشرية، ابنة أحد أكبر منتجي اللحوم في بريطانيا!