مزاد نادر على جوائز «أوسكار»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

شهدت مدينة لوس أنجليس الأميركية اختتام مزاد نادر لبيع جوائز «أوسكار»، حيث بيعت جائزة «أوسكار» عن أفضل صورة لفيلم «اتفاقية شرف» عام 1947 بـ492 ألف دولار، في حين حصد تمثال «الأوسكار» لفيلم «تمرّد على سفينة باونتي» 240 ألف دولار.

وتفوق أرشيف «ساحر أوز» عليهما بحصده مبلغ 1.2 مليون دولار. وكان دار مزادات «بروفايلز إن هيستوري» قد أعلن تلك النتائج بعد 4 أيام من المزادات على تذكارات «هوليوودية» حققت مبالغ وصل مجموعها 8 ملايين دولار.

وتعتبر المزادات على تماثيل «الأوسكار» أمراً غير شائع جداً إذ إن الفائزين منذ عام 1951، أجبروا هم أو ورثتهم على إعادة التمثال إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة مقابل مليون دولار قبل بيعه لأي جهةٍ أخرى. وتستند الأكاديمية في قرارها على مبدأ أن جوائز «أوسكار» لا تُباع.