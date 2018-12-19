حلاّق يُحوّل الشعر إلى لوحات فنية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أثار ألين تشن، الذي يعمل مصففاً للشعر في صالون «إكس بي» في تشانجوا بالصين أخيراً، شعوراً بالإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي في بلده الأم، بعد انتشار الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بلوحاته التفصيلية المصنوعة من الشعر، بحسب «أوديتي سيتي».

وأحدث أعماله الفنية عبارة عن صورة «شعرية» لأبطال الرومانسية الثلاثة المنتمين للممالك الثلاث وهم: ليو باي، وغوان يو، وزهانغ فاي، وقد تمت مشاركة الصورة بشكل مكثف على موقع «ويبو» الصيني، كما شوهدت مقاطع الفيديو الخاصة بهذا الحلاق الشاب ملايين المرات، وقد تم ترتيبها بعناية من أجل تشكيل الشخصيات الأسطورية الثلاثة.