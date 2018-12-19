دراسة: المشاكل الزوجية تُطيل العمر!

المصدر: دبي ـ البيان

أظهرت دراسة أن الأزواج الذين يُخرجون كل شيء في جعبتهم خلال المشاجرة يقل لديهم خطر الإصابة بالمرض والوفاة المبكرة، وأن السر يكمن في التأكد من أن الزوجين يتعاملان مع النزاع بالطريقة نفسها.

ونقلت «ديلي ميل» عن باحثين من قسم علم النفس في جامعة «أريزونا» الأميركية أنه عندما يتفاعل الأزواج بشكل مختلف أثناء المناقشات فإن ذلك يولد التوتر.

فعلى سبيل المثال، عندما يكتم أحد الزوجين مشاعره في حين أن الشريك الآخر لا يتيح له تفريغها، فإن ذلك يضاعف خطر وفاته المبكرة على المدى الطويل. ولكن إذا أفرغ الزوجان مشاعرهما، فسيزيد متوسط عمريهما.